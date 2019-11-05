Москва, , 17:05 — REGNUM 225-я годовщина со дня рождения Александра Пушкина будет праздноваться в 2024 году на государственном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

«Обещаю, что указ такой выпустим — я его подпишу. Владимира Ильича (Толстого) попрошу сейчас при помощи коллег приступить к его подготовке», — заявил Путин.

Президент также выразил готовность содействовать приведению в порядок пушкинских мест в России и за границей, в том числе в Кишиневе в Молдавии.

«Что касается тех объектов, которые находятся, к сожалению, сегодня за границей — с властями переговорим. Если властям нужна помощь, мы даже готовы оказать финансовую помощь на приведение в порядок этих пушкинских мест», — подчеркнул Путин.