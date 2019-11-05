Севастополь, 5 ноября 2019, 17:16 — REGNUM В Севастополе появится молодёжное арт-пространство. Об этом 5 ноября на своей странице в Facebook сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Он также заявил о необходимости поддержки проекта «Театральная улица», привлечения к городским мероприятиям молодых хореографов и фотографов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора сообщил, что в городе-герое нет ни одной площадки, где бы молодые люди могли бы реализовывать свои креативные идеи и проекты.
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