Севастополь, , 17:16 — REGNUM В Севастополе появится молодёжное арт-пространство. Об этом 5 ноября на своей странице в Facebook сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Уже не в первый раз услышал просьбу о создании городского арт-пространства. Точно могу сказать, что эту идею поддерживаю и хочу организовать такое пространство в Севастополе для молодёжи», — отметил Развожаев.

Он также заявил о необходимости поддержки проекта «Театральная улица», привлечения к городским мероприятиям молодых хореографов и фотографов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора сообщил, что в городе-герое нет ни одной площадки, где бы молодые люди могли бы реализовывать свои креативные идеи и проекты.

Читайте ранее в этом сюжете: Молодым севастопольцам негде креативить — и.о. губернатора