Лос-Анджелес, США, , 16:46 — REGNUM Актер Крис Эванс рассказал в эфире шоу Джимми Фэллона, что он по незнанию испортил Энтони Маки впечатление от новости про то, что Капитан Америка в одной из финальных сцен фильма «Мстители: Финал» передаст щит Соколу. Видео было опубликовано 4 ноября на YouTube-канале телепрограммы.

Эванс рассказал, что к моменту съёмок он уже успел прочитать сценарий и когда на площадку пришел Маки, то актер задал ему вопрос: «Эй, чувак, разве эта сцена не фантастическая?», а когда его коллега сделал удивлённое лицо, добавив: «Сцена, где я даю тебе щит».

«И я сказал: «О, нет!», — сообщил Эванс, пояснив: в тот момент он понял, что Маки ещё не в курсе того, что должно произойти. Актёр рассказал, что его коллега был очень счастлив, когда он дал ему прочитать страницы со сценарием.

Напомним, по сюжету кинокомикса «Мстители: Финал» Сокол получает щит от постаревшего Капитана Америка. Осенью 2020 года на потоковом сервисе Disney+ выйдет сериал «Сокол и Зимний Солдат», в котором покажут дальнейшие приключения героя, которого играет Энтони Маки.

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