Севастополь, , 16:47 — REGNUM В Севастополе нет ни одной площадки, где бы молодые люди могли бы реализовывать свои креативные идеи и проекты. Об этом 5 ноября на своей странице в Facebook сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«В городе нет ни одной площадки, где могли бы собираться молодые люди и реализовывать свои проекты. Креативная индустрия должна развиваться, иначе молодежь будет уезжать в другие города», — уверен Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры России Владимир Мединский анонсировал в Севастополе строительство нового кино-лекционного комплекса, в котором будут демонстрироваться отечественные военно-исторические картины.

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