Севастополь, 5 ноября 2019, 16:47 — REGNUM В Севастополе нет ни одной площадки, где бы молодые люди могли бы реализовывать свои креативные идеи и проекты. Об этом 5 ноября на своей странице в Facebook сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры России Владимир Мединский анонсировал в Севастополе строительство нового кино-лекционного комплекса, в котором будут демонстрироваться отечественные военно-исторические картины.
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