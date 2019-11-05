Москва, , 16:30 — REGNUM Межведомственная комиссия по русскому языку должна провести анализ законов о языках в России. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

Языковая политика для России, как и для всех многонациональных стран, приоритет для государства и вопрос чувствительный для всего общества. Она должна быть продуманной, сбалансированной и актуальной. Отвечать современным тенденциям, чутко и гибко реагировать на их изменения», — заявил Путин.

«В этой связи видится целесообразным провести анализ соответствующих норм действующего законодательства, внести необходимые коррективы. Прежде всего, федеральный закон о государственном языке РФ, который был принят ещё в 2005 году, и, конечно, в закон о языках народов РФ, которому в прошлом месяце исполнилось уже 28 лет», — указал он.

Эту работу целесообразно провести межведомственной комиссии по русскому языку, отметил президент.

«Я прошу правительство при экспертной поддержке членов нашего совета утвердить её новый состав и актуализировать полномочия», — указал Путин.