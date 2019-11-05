Москва, , 16:24 — REGNUM В повышении литературного уровня, уровня владения русским языком одну из важнейших ролей должны сыграть отечественные средства массовой информации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

«Свою роль должны сыграть и средства массовой информации. Речь здесь как о создании и продвижении соответствующего контента, так и об уровне, состоянии, самой культуре русского языка в российской медиа-отрасли, включая новое, цифровое пространство», — заявил Путин.