Москва, , 16:21 — REGNUM Ряд аспектов в поддержке русского языка требует особого внимания со стороны государства. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

«Есть ряд аспектов, которые требуют особого внимания. Прежде всего говорю о повышении качества подготовки профильных педагогов образовательных организаций всех уровней. О создании всех условий, необходимых для развития литературных и языковых просветительских инициатив, в том числе наших общественных объединений», — заявил Путин.

В то же время достигнут значительный прогресс в поддержке русского языка, отметил президент: утверждены концепции преподавания русского языка и литературы в России, а также концепция господдержки и продвижения русского языка за рубежом.