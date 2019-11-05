Москва, , 16:14 — REGNUM России необходимо обеспечить притягательность русского языка как современно и динамично развивающегося средства общения. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

«Перед нами стоят две равновеликие задачи. Первое — это обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения», — заявил Путин.

«Вторая — реализовать действенную систему поддержку русской языковой среды за рубежом, в информационно-образовательной, гуманитарной сферах», — подчеркнул он.

Президент отметил значительный прогресс в последние годы по обоим этим направлениям.