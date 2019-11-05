Москва, , 16:10 — REGNUM Борьба с русским языком в некоторых странах превратилась в официальную государственную политику. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет — разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — заявил Путин.

«Но за ней — и это тоже должно быть понятно и ясно, — всё то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе и права на родную речь, на культуру и историческую память», — подчеркнул он.