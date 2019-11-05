Москва, , 16:05 — REGNUM На России лежит огромная ответственность за сбережение и развитие русского языка в современных непростых условиях. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

«На нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы. Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, — именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — заявил Путин.