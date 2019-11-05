Ярославль, 5 ноября 2019, 16:02 — REGNUM Бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын помогает в восстановлении ансамбля Костромского кремля. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Лисицын входит в состав Попечительского совета Костромского кремля. 1 ноября прошло его очередное заседание под руководством патриарха Кирилла. Храмовый комплекс на берегу Волги был уничтожен в 1934 году. В 2016 году началось его восстановление на средства мецената Виктора Тырышкина, который ранее восстановил Успенский собор в Ярославле. Бывший ярославский губернатор помогает Виктору Тырышкину.
Архитектором восстановления Костромского кремля является Алексей Денисов, также проектировавший Успенский собор в Ярославле. Успенский собор был построен и освящен в 2010 году. Планировалось, что рядом с собором будет построена и колокольня, однако против этого активно выступили ярославские градозащитники. В 2012 году по инициативе мэра Евгения Урлашова в городе был проведен опрос, в ходе которого большинство участников высказалось за восстановлении колокольни.
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