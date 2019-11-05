Москва, , 16:00 — REGNUM Русский язык служит основной для общности десятков самобытных культур и народов. Как передаёт корреспондент, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

«Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык — безусловная часть мирового культурного наследия. Но главной была и остаётся его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов», — заявил Путин.

Русский язык «в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичности российской нации», — добавил он.