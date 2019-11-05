Магас, , 15:59 — REGNUM В Ингушетии 7 ноября стартует кинофестиваль «Золотая башня». В 2019 году он будет проходить в регионе уже в шестой раз. На участие в нем подали заявки авторы более 50 кинофильмов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры региона.

Среди участников режиссеры с Северного Кавказа, в том числе Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ингушетии, а также представители Москвы, Башкирии, Адыгеи и стран СНГ — Казахстана и Киргизии.

Открытие фестиваля состоится во Дворце культуры города Назрани. Среди членов жюри российский кинорежиссер Суламбек Мамилов, член оргкомитета фестиваля ВГИК Алевтина Николаева-Чинарова. Гостями фестиваля станут известные российские актеры театра и кино Юрий Назаров, Владимир Конкин, Ольга Хохлова, Ирина Лачина, Николай Денисов и другие.

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