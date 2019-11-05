Лос-Анджелес, США, , 14:24 — REGNUM Скотт Иствуд снимется в новом фильме режиссёра Гая Ричи Cash Truck, название которого можно перевести как «Грузовик с деньгами». Об этом 5 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1191496523210772480

Таким образом, он присоединился к проекту, в котором уже участвует Джейсон Стэтхэм. Картина будет представлять собой англоязычный ремейк французского боевика «Инкассатор» (Le convoyeur), который в 2004 году снял режиссёр Николя Бухриф.

Скотт Иствуд — сын Клинта Иствуда и стюардессы Джейслин Ривз. Ранее он снялся в таких картинах, как «Гран Торино», «Отряд самоубийц», «Форсаж 8» и «Тихоокеанский рубеж 2», а также в сериалах «Пожарные Чикаго» и «Полиция Чикаго».

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