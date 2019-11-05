Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Сегодня, 5 ноября 2019 года, стартовали съёмки предстоящего сериала Marvel «Сокол и Зимний Солдат». Актёр Энтони Маки выложил на своей странице в Twitter фотографию со съёмочной площадки.

https://twitter.com/AnthonyMackie/status/1191436647331717120

На представленном фото запечатлены кресла с нанесёнными на них надписями с именами супергероев Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн).

«Добро пожаловать, ребята», — такой надписью Маки сопроводил публикацию.

Сериал будет показывать потоковая служба Disney+, которая начнёт свою работу 12 ноября 2019 года. Ожидается, что первый эпизод поклонники киновселенной Marvel смогут увидеть осенью 2020 года.

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