Лос-Анджелес, США, , 14:00 — REGNUM Дуэйн Джонсон может получить камео (эпизодическую роль) в предстоящем фильме «Форсаж 9». Об этом 5 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание пишет, что эту информацию ему сообщил тот же источник, который ранее говорил о том, что Киану Ривз планирует присоединиться к франшизе (впоследствии эти слухи подтвердились). Он отметил, что имя Люка Хоббса (Джонсон) появилось в раннем сценарии девятой части «Форсажа».

Напомним, в октябре 2019 года Дуэйн Джонсон дал понять, что их вражда с Вином Дизелем окончена. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором поблагодарил коллегу за то, что тот оказал поддержку проекту фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».

Читайте ранее в этом сюжете: Шварценеггер назвал условия для выхода фильма «Правдивая ложь 2»