Цхинвал, 5 ноября 2019, 13:46 — REGNUM Витрины Юго-осетинского музей пополнились материалами архива внешней политики Российской империи. Презентация документов, освящающих историю первого посольства Осетии в Санкт-Петербург состоялась 4 ноября, сообщает ИА «Рес».
В мероприятии приняли участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, премьер-министр республики Эрик Пухаев, министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев и другие.
Анатолий Бибилов отметил, что представленные исторические документы подтверждают нужность и своевременность того шага, который в свое время сделали осетины.
Президент отметил, что исторические процессы, начавшиеся между Осетией и Россией 270 лет назад, имеют свое продолжение в современном мире.
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