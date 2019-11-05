Тамбов, , 13:37 — REGNUM В Тамбове открылся второй за неделю новый детский сад, в который зачислили 361 ребёнка, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Новый детский сад «Машенька» начал работать сегодня, 5 ноября, на улице Сабуровской и будет реализовывать концепцию развивающего детского технопарка. Его девиз — «Мы конструируем будущее».

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подарил детскому саду биолабораторию Tambov.gov.ru

Коллектив детского сада и родителей дошколят с началом нового этапа в их жизни поздравил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, подарив развивающему технопарку биолабораторию.

Детский сад «Машенька», как и открытый ранее «Медвежонок», построены в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Оба возведены за год в самом густонаселенном микрорайоне областного центра, где потребность в детских садах особенно велика. На строительство «Машеньки» было направлено 238,6 млн рублей. Из них 150,9 млн рублей — средства федерального бюджета. За счет дополнительных вложений построены инженерные сети и сооружения: котельная, теплопункт, сети водоснабжения. На эти цели выделен 21 млн рублей из бюджета Тамбовской области.

Детский сад «Машенька» Tambov.gov.ru

Так же, как и в «Медвежонке», проект «Машеньки» изначально был рассчитан на 250 мест. Но с учетом большой потребности в дошкольных учреждениях на севере Тамбова было принято решение о создании ста дополнительных мест. Всего в детский сад зачислен 361 ребенок, в том числе 166 малышей в возрасте до трёх лет.

Губернатор Александр Никитин отметил безупречное качество выполненных работ, за что лично поблагодарил строителей.

«Открытие подобных детских садов — это праздник для всей области. Ведь мы понимаем: нужно сделать все возможное, чтобы снять очередность в детские сады ребят в возрасте до трёх лет, помочь молодым мамам выйти на работу», — сказал Александр Никитин.

Глава региона отметил, что сам отец троих детей. Поэтому знает, насколько важно, чтобы у ребят была возможность посещать детский сад. И особенно важно, чтобы он находился рядом с домом. Именно поэтому в феврале 2019 года тамбовский губернатор Александр Никитин взял повышенные обязательства перед президентом России Владимиром Путиным по ликвидации очереди детей в возрасте до трёх лет к 2021 году. Благодаря этому, только в 2019 году в Тамбовской области будут введены в эксплуатацию пять новых детских садов на 850 мест в целом.

«Машенька» — развивающий детский технопарк. В игровых познавательных лабораториях нового сада дети будут знакомиться с основами астрономии и биологии, развивать инженерные навыки, постигать основы конструирования. В детском саду оборудованы студии робототехники и лего-конструирования. Здесь работают студия stem-образования, студия речевого развития и мультипликации, есть даже своя детская космическая станция. В групповых помещениях для детей созданы оптимальные условия для познавательной и физической активности. В коридоре вывешены портреты великих ученых Тамбовщины. В биолаборатории, подаренной губернатором, дети будут изучать особенности солнечных лучей и их влияние на рост и развитие растений.

«Просто фантастическое оборудование!» — отметил Александр Никитин.

Новый детский сад «Машенька» будет реализовывать концепцию развивающего детского технопарка Tambov.gov.ru

В новом дошкольном образовательном учреждении созданы условия для беспрепятственного доступа в здание инвалидов и других маломобильных групп населения. Для обеспечения доступности движения групп населения с нарушениями зрения применены различные тактильные указатели, размещенные в покрытии пола.

На территории детского сада оборудованы двенадцать игровых площадок с теневыми навесами, игровым оборудованием. Есть детская метеостанция, а также физкультурная площадка. Кроме того, оборудована и специальная площадка для организации занятий по обучению правилам дорожного движения, безопасного поведения детей на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Тамбове открылся детский сад «Медвежонок», в который зачислены 368 детей. Он уникален тем, что имеет спортивную направленность. Изначально он был рассчитан на 250 мест. Но с учетом большой потребности в дошкольных учреждениях на севере Тамбова было принято решение о создании ещё более ста дополнительных мест.

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