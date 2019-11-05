Брянск, , 13:34 — REGNUM Виртуальный концертный зал открылся в городе Унеча Брянской области в День народного единства. Специальная площадка разместилась в отремонтированном здании главного досугового учреждения района — клубе им. 1 Мая. Теперь жители города смогут смотреть творческие вечера лучших коллективов на самом большом экране в области, сообщили 5 ноября в пресс-службе регионального правительства.

Специально оборудованный зал оснащён высокопрофессиональной современной техникой. Это позволяет сохранить чистоту и качество звука, создать эффект присутствия на филармонических концертах. При этом, по словам заместителя губернатора Брянской области Владимира Оборотова, виртуальный концертный зал в Унече — самый большой, размер экрана составляет 24 квадратных метра.

Районный клуб получил право размещения на своей площадке виртуального концертного зала благодаря победе муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) в федеральном конкурсе.