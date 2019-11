Лос-Анджелес, США, , 13:21 — REGNUM Арнольд Шварценеггер заявил, что он готов к тому, чтобы снятся во второй части фильма «Правдивая ложь». Об этом 5 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Арнольд Шварценеггер Gage Skidmore

Актёр сказал, что в этом случае всё полностью зависит от поклонников, пояснив, что если они потребуют того, чтобы был снят ещё один такой фильм, то он будет выпущен. Однако при этом Шварценеггер дал понять, что он снимется в продолжении только в том случае, если оно получит «великолепный сценарий» и в проект будут вовлечены «правильные» люди.

Оригинальный фильм «Правдивая ложь» вышел на экраны в 1994 году, в нём также снялись Джейми Ли Кёртис, Тиа Каррере и Билл Пэкстон. При бюджете $120 млн фильм собрал в кинопрокате США $146,2 млн, а в мире — $378,8 млн.

