Москва, , 13:13 — REGNUM Германия является для России не просто экономическим партнёром, но и «старым другом» в сфере культуры. Об этом 5 ноября сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский при посещении V международной специализированной выставки «denkmal, Россия — Москва 2019», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Германия исторически важнейший экономический партнёр России. Крупнейший международный партнёр. Но что для нас особо важно — это наш старый друг и партнёр в культурном отношении», — сказал Мединский.

Министр культуры РФ отметил, что на протяжении 2019 года в Германии проводится большой фестиваль культуры, в котором присутствуют и «русские сезоны».

«Мы стараемся подготовить жителей разных немецких городов с лучшими достижениями классической русской культуры и искусства», — заявил Мединский.

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