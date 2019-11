Лос-Анджелес, США, , 13:01 — REGNUM В сеть выложили восемь новых фотографий со съёмочной площадки фильма «Круэлла», который снимает режиссёр Крейг Гиллеспи. Они были опубликованы 5 ноября на портале We Got This Covered.

https://twitter.com/wgtc_site/status/1191522734293078016

Фотографии дают возможность посмотреть на Эмму Стоун в образе Круэллы, в кадр также попал актёр Джоэл Фрай, который играет лакея главной антагонистки известного романа писательницы Доди Смит про приключения долматинцев.

Напомним, премьера будущей картины в США запланирована на 26 мая 2021 года. Кроме Эммы Стоун и Джоэла Фрая, в ней также снимутся Эмма Томпсон, Марк Стронг и другие известные актёры и актрисы.

