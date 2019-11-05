Лондон, , 13:03 — REGNUM На официальном YouTube-канале BBC 4 ноября вышел первый тизер предстоящего сериала A Christmas Carol («Рождественская история»). Проект будет основан на произведении Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе».

Главные роли в будущем шоу исполнят Гай Пирс, Энди Серкис и Джейсон Флеминг. Руководит проектом создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Напомним, оригинальная повесть Диккенса была опубликована в 1843 году. По сюжету, к пожилому человеку приходят духи Рождества и помогают ему полюбить праздник.

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