Лас-Вегас, США, , 13:04 — REGNUM Американская рок-группа Panic! At The Disco представила свою новую песню под названием Into the Unknown («В неизвестность»). Композиция стала официальным саундтреком предстоящего мультфильма «Холодное сердце 2», сообщалось в ролике на YouTube-канале DisneyMusicVEVO.

Прослушать полный список саундтреков из мультфильма можно будет на официальном сайте Disney Music. Доступ к композициям откроется 15 ноября 2019 года.

Напомним, премьера «Холодного сердца 2» состоится 28 ноября 2019 года. По сюжету, Анна и Эльза отправятся в путешествие, чтобы спасти родное королевство.

