Токио, , 12:12 — REGNUM Студия Kojima Productions известного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы планирует начать снимать фильмы. Об этом он сам заявил в документальном фильме, который был опубликован 4 ноября на YouTube-канале BBC Newsbeat.

«В будущем Kojima Productions начнет снимать фильмы, — сказал Кодзима, — если вы можете сделать что-то хорошо, то вы можете сделать всё хорошо».

Стоит отметить, что издание PC Gamer пишет: разработчик вряд ли говорил серьёзно, однако Kojima Productions действительно вполне может снимать фильмы, поскольку использует при создании игр кинематографический подход.

Ранее ИА REGNUM опубликовало релизный трейлер предстоящей игры Death Stranding. Её выход запланирован на 8 ноября 2019 года. В новом проекте Хидео Кодзимы приняли участие такие актёры и актрисы, как Мадс Миккельсен,Леа Сейду,Маргарет Куэлли,Гильермо дель Торо,Николас Виндинг Рефн,Томми Эрл Дженкинс,Трой Бейкери Линдси Вагнер.

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