Нью-Йорк, США, , 11:47 — REGNUM Продюсер и сценарист Лорен Хисрич заявила, что всего может выйти около семи сезонов сериала «Ведьмак». Об этом 4 ноября сообщил журнал SFX Magazine.

«Худшее, что мы могли бы сделать — это направить все свои силы только на создание первого сезона, а не думать о том, куда эти персонажи могут вырасти», — сказала Хисрич.

Продюсер посоветовала зрителям не привязыватсья ко всем персонажам, потому что не всем из них удасться пережить первый сезон. Издание отмечает, что если судить по словам Хисрич, то Netflix явно проводит параллели между своим будущим шоу и «Игрой престолов».

Ранее ИА REGNUM опубликовало премьёрный трейлер сериала «Ведьмак», главную роль в котором исполнит актёр Генри Кавилл. Netflix выложит первый эпизод шоу на своём сайте 20 декабря 2019 года.

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