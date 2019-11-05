Лос-Анджелес, США, , 11:01 — REGNUM Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству». Об этом он написал в своей статье, опубликованной 4 ноября в газете The New York Times.

Режиссёр, затронув в своей статье известный спор по поводу кинокомиксов и многие проблемы кинематографа, обратил внимание, что сегодня сложилась ситуация, в которой доминируют голливудские франшизы. Он отметил, что все, кто пытается заниматься созданием оригинальных фильмов, сталкиваются с серьёзными проблемами.

Кроме того, кинематографист указал на то, что потоковое вещание стало сегодня основной системой доставки. «Тем не менее я не знаю ни одного режиссера, который не хочет создавать фильмы для большого экрана», — написал Скорсезе.

«Многие элементы, которые определяют кино в том виде, в котором я его знаю, присутствуют в картинах Marvel, — сказал Скорсезе по поводу спора о кинокомиксах, — чего нет, так это откровений, тайн или подлинного эмоционального чувства опасности. Нет никакого риска. Картины сделаны для удовлетворения определенного набора требований, и они разработаны как вариации на ограниченное количество тем».

Напомним, премьера нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец» состоится на потоковом сервисе Netflix 27 ноября 2019 года. Его премьерные показы пройдут в ограниченном количестве кинотеатров Великобритании и США.

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