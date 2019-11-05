Тюмень, , 10:45 — REGNUM В Тюмени уровень обеспеченности библиотеками ниже нормы на 36,2%. Об этом сказано в сводном докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления региона за 2018 год, подготовленном департаментом экономики Тюменской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2018 году уровень фактической обеспеченности библиотеками в целом по Тюменской области составил 96,7%. В 11 муниципальных образованиях число библиотек превышает нормативную потребность, в семи — соответствует нормативу. Учитывая, что в Тюменской области 317 муниципальных образований, это низкий показатель.

Наибольший уровень обеспеченности библиотеками по результатам 2018 года достигнут в Омутинском и Бердюжском районах, а также в городе Ялуторовске. Самый низкий уровень — в городе Тюмени (63,8% от нормы), Ишимском (75%) и Упоровском (76,2%) районах.

Составители доклада поясняют, что уровень обеспеченности библиотеками зависит от численности населения. В Тюмени наблюдается высокий прирост новых жителей, за которым норма не поспевает. Норматив соблюдается там, где стабильная численность жителей или идёт отток населения. При этом фактическое число библиотек не меняется.