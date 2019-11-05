Пекин, , 08:51 — REGNUM Анимационный приключенческий фильм «Союз питомцев» готовится к кинотеатральной премьере в Китае, которая состоятся 8 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Картину совместного производства Китая и Германии снимал режиссер Райнхард Клоосс, который известен за такие работы как «Союз зверей» 2010 года и «Тарзан» 2013 года. «Союз питомцев» рассказывает историю пса Роджера — последнего бродящего пса Робо-сити, который отбирает корм у богатых и раздает его бедным. Ему, вместе с помощницей сиамской кошкой Белль и робо-псом Бобом предстоит спасти город от надвигающегося хаоса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября в Китае пройдет кинотеатральная премьера классического фильма Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте», который, хоть и вышел в далеком 1998 году, на широких экранах Поднебесной показан не был.

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