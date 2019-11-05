Москва, , 08:28 — REGNUM Сегодня, 5 ноября, президент России Владимир Путин проведёт заседание Совета по русскому языку, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Утвержден состав Совета при президенте по русскому языку

Участники заседания обсудят вопросы реализации федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», популяризацию русского языка и литературы за рубежом.

Отмечается, что это первое заседание Совета по русскому языку в новом составе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа 2019 года Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте России по русскому языку.

Ранее на эту тему: Медведев упразднил Совет по русскому языку при правительстве РФ