Пекин, , 08:09 — REGNUM Отреставрированная в формате 4K итальянская драма 1998 года «Легенда о пианисте» выйдет в широкий кинотеатральный прокат в Китае с 15 ноября, сообщили в Китайской ассоциации кинопроката и выставок.

Тепло принятый критиками фильм Джузеппе Торнаторе с Тимом Ротом в главной роли рассказывает о мальчике, который был найден в 1900 году в коробке из-под лимонов на трансатлантическом пароходе «Вирджинец». Он вырос гениальным музыкантов, проведя всю жизнь на огромном лайнере, курсируя между Америкой и Европой, никогда не ступая на сушу.

Оригинальное итальянское название фильма звучит как «Легенда о пианисте в океане». Фильм получил 9,2 баллов из 10 на китайской киноплатформе «Douban» на основе 924 тыс. отзывов зрителей. Предстоящие показы фильма станут первыми на большом экране в Китае, где кинотеатральная версия ранее никогда не выходила.