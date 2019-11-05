Новосибирск, , 07:33 — REGNUM В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета восстановили хореографию «Трёх поросят». Этот детский балет впервые был показан на Большой сцене новосибирского театра ещё в 1991 году. Сейчас он идёт на Малой сцене.

Волк — — голодный, но не такой уж злой и страшный Анна Алябьева © ИА REGNUM

Детский балет «Три поросёнка» Анна Алябьева © ИА REGNUM

Восстановлением хореографии занималась заслуженная артистка РСФСР Нина Фуралёва.

«Сложность в том, что это нужно было сделать именно на этой сцене, которая сейчас не приспособлена для балета. Концертный зал сконструирован так, что он не для спектаклей, а для концертного исполнения. В этом была вся трудность. И мы вместе с художником придумывали, как это сделать, чтобы закрыть всё, сделать проход для артистов. Это было очень трудно технически. Но опыт удался. И я думаю, что мы справились», — рассказала Нина Фуралёва.

Она отметила, что восстанавливать спектакль пришлось практически полностью по памяти.

Для артистов балета была ещё одна сложность — им необходимо было применить всё своё актёрское мастерство, правдиво сыграть, ведь дети сразу же считывают фальшивые эмоции.

Волк и Белочка Анна Алябьева © ИА REGNUM

Солист новосибирского Оперного театра Константин Алексенцев в этом балете играет Волка — голодного, но не такого уж злого и страшного.

«Мне посчастливилось после выпуска уже на второй год в театре станцевать эту партию. Мои предшественники всё время были большие волки — всегда ставили высоких актёров. И я, можно сказать, первый маленький волк. И этот волк для меня романтичный. Он злой, потому что голодный, а так у него в душе бабочки, — поделился своими ощущениями Константин Алексенцев. — Ещё большая ответственность лежит, чтобы не испугать детей. Очень часто дети боятся, когда приходит волк. И когда волк улыбается, танцует как бабочка, то они сами начинают танцевать».

Именно поэтому, как отмечает Алексенцев, у детского балета такая интерпретация, когда в конце спектакля поросята накормили волка и они стали друзьями.

Ещё одна необычность этого спектакля в том, что вместо трёх братьев-поросят в балете появляются два озорных лентяя Ниф и Нуф, а вместе с ними ответственная и заботливая сестра Нафа.

Поросята

Елизавета Баранникова, которая играет в балете Нафу, считает, что это хорошая трактовка.

«Девочка она немножко сдерживает пыл двух своих братьев. Нафа, как мне кажется, должна быть очень обаятельной, но немножко строгой, и в то же время дурачиться и веселиться вместе с братьями», — говорит Елизавета Браранникова.

В то же время она отметила, что это довольно трудный спектакль, потому что детские балеты должны быть естественными — дети всегда видят, когда ты что-то делаешь наигранно.

Самый сложный танец у Бабочек Анна Алябьева

Постановщики спектакля подчёркивают, что несмотря на то, что хореография здесь несложная — самый сложный танец у Бабочек, так как они танцуют «на пальцах», с этим спектаклем пришлось потрудиться.