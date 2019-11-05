Москва, , 09:00 — REGNUM Взаимопонимание между народами России и Америки стоит на фундаменте из культуры и истории. Об этом сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на праздновании Дня народного единства.

Находясь в Российском Культурном Центре в Вашингтоне, Антонов рассказал, что несмотря на сложности в международных отношениях американцы тянутся к «произведениям искусства и литературы, балету, музыке» созданных русской культурой.

«Уверен, что культура и история — это тот фундамент, на котором держится взаимопонимание между народами», — сказал Антонов.

Напомним, что в начале октября экс-посол США в РФ Джон Хантсман сказал, что США «нужно развивать, а не уменьшать диалог с Россией».

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