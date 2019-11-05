Москва, , 05:20 — REGNUM Заседание совета при президенте по русскому языку проведёт лично Владимир Путин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«5 ноября 2019 года под председательством Владимира Путина состоится заседание совета при президенте по русскому языку. Это первое заседание совета в новом составе», — говорится в сообщении.

В рамках работы совета планируется обсуждение реализации ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», поддержку и популяризацию русского языка и литературы за рубежом.

Также в рамках совета пройдёт рассмотрение мер по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Напомним, с 1 сентября 2021 года преподавание во всех школах Латвии будет вестись на латышском языке. Преподавание на русском языке в образовательных учреждениях всех уровней будет полностью исключено.

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