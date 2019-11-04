Москва, , 23:45 — REGNUM На 40-й международной туристической выставке World Travel Market, которая будет проходить с 4 по 6 ноября в Лондоне, Москва представит ведущие организации и компании туристической индустрии, а также достопримечательности и музеи столицы — Третьяковскую галерею, смотровую площадку Panorama 360, музей-заповедник «Царицыно». Об этом 4 ноября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

«Для выставки World Travel Market мы создали новый уникальный дизайн стенда, который позволит ощутить драйв и эмоции, которые дарит Москва каждому путешественнику, погружая его в невероятную культуру и особенности российской столицы», — отметила председатель столичного Комитета по туризму Екатерина Проничева.

Она подчеркнула, что современным трендом является развитие туризма впечатлений. Так, для участников выставки были подготовлены художественный интерактив «Построй свою Москву», интерактивное VR-путешествие по истории русской живописи, панорамный экран города, карты Москвы с указанием основных улиц, достопримечательностей и пешеходных маршрутов, путеводители на английском языке и сувениры.

Напомним, международной туристической выставке World Travel Market является одним из крупнейших событий в туристической отрасли. В 2019 году Москва уже принимала участие в международных туристических выставках в Сан-Паулу, Дубае, Сеуле, Пекине, Гонконге и Сингапуре.

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