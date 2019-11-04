Москва, , 21:34 — REGNUM В 2019 году Бахрушинский музей и его филиалы в «Ночь искусств» посетили в 2,5 раза больше посетителей, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

3 ноября все филиалы Бахрушинского музея приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» Пресс-служба Бахрушинского музея

«В течение вечера количество посетителей превысило 4500 человек. Этот показатель в 2,5 раза превышает результаты 2018 года, когда Бахрушинский музей посетили 1800 человек», — говорится в сообщении.

В этом году специалистами музея и его филиалов была разработана разнообразная программа, которая включала музыкально-поэтический спектакль, мастер-классы, творческие программы, концерты, лекции и экскурсии.

В главном здании Бахрушинского музея было организовано интерактивное действо с участием зрителей в новаторском формате Play back театр «Между нами». Кроме этого, для зрителей была показана музыкально-поэтическая постановка «Шагал-сюита» в исполнении артистов театра на Таганке. В тематических программах принимали участие студенты театральных вузов страны.

Напомним, государственный центральный Театральный музей имени А.А. Бахрушина был основан в Москве в 1894 году известным русским купцом, меценатом и благотворителем Алексеем Бахрушиным. На сегодняшний день филиалами Театрального музея являются Дом-музей М.Н. Ермоловой, Дом-музей М.С. Щепкина, Дом-музей А.Н. Островского и Мемориальный музей «Творческая Мастерская театрального художника Д.Л. Боровского».

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