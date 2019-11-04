Москва, , 20:48 — REGNUM Один из ведущих современных русских художников рассказал ИА REGNUM о своем пристрастии к Красным звездам и Царству Традиции, об ожидании Бронзового века, кознях либералов и о своих проектах — «Аллея героев Евразии» и «Царство пресвитера Иоанна».

Алексей Беляев-Гинтовт © Алексей Беляев-Гинтовт

Если гуляя по Щипку рядом с местом, где когда-то стоял дом, в котором провел свое детство великий Тарковский, вы в порыве любознательности случайно забрели в мастерскую художника и обнаружили в ней огромную до потолка картину с красной кремлевской звездой или красную на золотом графику с образами почившего в бозе тоталитарного советского мира — с теми же звёздами, правда, летящими уже в виде боевых летательных аппаратов, то, скорее всего, вы попали в мастерскую Алексея Беляева-Гинтовта, художника-имперца, участника дугинского Международного Евразийского Движения и лауреата премии Кандинского за 2008 год в номинации «Проект года».

Его работы выставляются в известнейших галереях России: Третьяковке, Русском музее, Московском доме художника… Этот список можно долго продолжать.

На днях я побывал в его мастерской, которая находится прямо в трехкомнатной квартире на втором этаже старой московской пятиэтажки. В самой большой комнате он творит, в другой — под портретом Сталина и красным знаменем в компании антикварного самовара и нескольких «Калашниковых» он работает на компьютере, в третьей — спит. Все в его квартире пропитано Красной идеей — даже в большой ванной комнате к стене прикреплена красная кремлевская стена.

Я знаю вас уже два года, и привык ассоциировать вас с золотым цветом, который присутствует на всех ваших картинах. Откуда в вас эта любовь к золотому?

Как не сложно догадаться — это сакральный фон с его помощью я вынимаю из так называемой реальности из повседневности предметы и явления, подлежащие этому изъятию. От физики к метафизике.

А почему именно при помощи золотого? Почему не синий, не зелёный? Это символ Трансценденции, символ Солнца?

Безусловно, золото — символ трансцендентности, символ Солнца. Есть и алхимическое трактование — это результат Великого Делания, это остановка процесса, результат превращения, получения пудры философов. Он мобилизует, ибо на золотой поверхности оказывается, как говорилось, явления и образы заведомо оторванные, изъятые из повседневности. Я программно не занимаюсь критикой реальности, которая по умолчанию подразумевает деятельность современного актуального художника.

И сколько лет вы уже работаете так — в «золотой манере»?

С 2005 года.

Именно с 2005 года? Что повлияло в тот год на вас?

Я сызмальства экспериментировал в поисках универсальной графической системы, позволяющей овладеть мирами образов. Бесчисленное множество экспериментов: и шариковые ручки, и попытки нанести изображения при помощи коптящих свечей, и резьба, и рубка. Применялись самые неожиданные и не применяемые технологии — я принципиально график, никогда не покушался на звание живописца, живопись изучал мало: так вышло, так совпало, — стихийно я график. И, в конце концов, приблизился к представлению об этой универсальной системе, дающей право на высказывание.

А что означает «коптящий способ»? Как это происходит?

Копчением, когда холст помещается под потолком и изображение наносится при помощи копоти — тончайшая, трудно сохраняемая субстанция. Некое непрямое воздействие: все грани тайны. Меня всегда привлекало не прямое воздействие и область таинственного и необъяснимого, потустороннего — дать материалу возможность говорить. Не только рациональное воздействие художника, но и взаимодействие его с материалом, где материал имеет собственное право на высказывание. Таким образом этот ежедневный эксперимент может закончиться удачей, но её никто не обещал, её никто не гарантировал. Иногда материал проявляет себя, живет отдельной жизнью, и в любой момент проигрышем может окончиться взаимоотношение с ним.

Я заметил, что помимо золотого цвета вы еще любите звезды: Красные Кремлевские звезды. Почему именно звезда? Ее даже в вашей в квартире можно встретить в разных местах.

Часть работ — да, помечена звездой. В какой-то момент я прекратил эту тему волевым усилием. Но то, что соотечественники и не только они обращаются ко мне за звездами, говорит о том, что соотечественники и иноземцы хотели бы видеть это. Хотели бы видеть объемную кремлевскую звезду. Я предложил ее неожиданный вид — вид звездолета. Странно, что никто до меня не применил этот вид — звездолёт.

И ее активно покупают?

Да, она уходит от меня. Чтобы иметь ее у себя, ко мне обращаются по линии Министерства обороны, Минатома, космонавтики, обращаются наши спецслужбы.

И спецслужбы заказывают вам эти звёзды?

И по этой линии, да, государственные чиновники обращаются за звездой. Но не только они.

А кто ещё? Вы заинтриговали.

В пору торжества московской галереи «Триумф» российский олигархат активно отзывался на те или иные виды звёзд.

В основном они красные, то есть можно сказать, что у вас два основных любимых цвета — золотой и красный, верно?

Да.

Когда вы говорите, что усилием воли заставили себя прекратить наносить на холст красные звезды, вы что, почувствовали, что это уже какая-то нездоровая тяга к этому объекту?

Мне бы не хотелось остаться человеком одной картины (при всём их многообразии) — картины плоскостного вида кремлёвской звезды. Конечно, на картинах меняются пропорции, меняется ракурс этой звезды, меняется пейзаж на заднем плане, конечно это каждый раз новое произведение. В другом изводе — это звездолеты, повстречавшиеся с земными пейзажами, или достигшие уровня стационарной орбиты, или покинувшие пределы нашей Солнечной системы, звездолеты в холодном беззвучном космосе — все многообразие производных от кремлевской звезды по моему стихийному социологическому чутью чрезвычайно привлекает соотечественников, и иноземцы в первую очередь хотели бы видеть это.

Вам не кажется, что вас можно определить как художника-тоталитариста. Почему я так думаю? Обычный художник использует многообразную цветовую гамму: тут и зелёный, и голубой, и чёрный, и коричневый, и красный, и белый, и желтый… а у вас только два цвета: золотой и красный. Почему так?

Нисколько не сравнивая себя, я точно такой же тоталитарист, как и Дюрер, и как любой другой график, изначально имеющий дело с дуальностью: чёрное и белое и все их производные.

Для меня есть четыре цвета: красный, белый, золотой и чёрный. Ни в коем случае ничего не утверждаю, но тут у меня есть некая интуиция о национальной геральдике и монархическом знамени Российской империи: черно-бело-золотое. Конечно же, эти цвета больше соответствует нашей континентальной миссии, нежели бело-сине-красное, которое представляет собой геральдическое семейство, происшедшее от Великой Французской революции: свобода, равенство, братство, и эти цвета, как правило, выбрали себе морские державы: Британия, Франция, США.

Не будучи специалистом в геральдике, моя евразийская интуиция говорит, что это сочетание: красного, чёрного, белого и золотого даже в нынешнем постмодернистским изводе больше подходит нам. Можно вспомнить алхимическую традицию, где последовательность Великого Делания: чёрное, белое и красное — три стадии Великого Делания, соответственно: Распад, Аннигиляция, Пересборка, Возгонка, и работа в красном, как результат, как явление Философского камня, как Пудра философов. Алхимия не только европейское достижение, европейцы узнали о ней от мусульман во времена Крестовых походов. Существует еще китайская, индийская и японская, то есть можно говорить о некоем универсальном представлении, где есть Распад, Пересборка и Восхождение, Воскресение к Новой Жизни, символизируемое красным цветом.

А какая континентальная миссия есть у нашей страны?

Согласно непреложными законам геополитики есть два типа государственности: Континентальная и Морская — они противоположны во всем. Россия безусловно относится к первому типу. Континентальный тип государственности — это статичность, это постоянство, выраженное, в том числе в юриспруденции, в консерватизме. Это глубинный консерватизм. Это приверженность Традиции. А морские страны — это гибкость и подвижность представлений.

Я знаю, что вы сейчас занимаетесь проектом, связанным с писателями, поэтами и философами Серебряного века.

Один из проектов — «Аллея героев Евразии». XX век — Железный век, где с точки зрения Традиции происходит убывание от Золотого века (и это ни в коем случае не прогресс), расположенного в бесконечной дали к веку Серебряному и, наконец, к Железному. По мнению тех авторитетов, кому я склонен доверять, XX век, безусловно, Железный.

Почему?

По степени убывания духа. Мы знаем Европу святых королей, велико-торжественное Средневековье европейское и русское. В сегодняшнем дне мы видим руины Духа — люди и руины. Я дерзаю фрагменты Золотого века представлять своими малыми силами. Получается или нет, судить не мне. И в тоже время копится парадоксальная социология — люди отзываются.

А каким образом вы дерзаете представлять фрагменты Золотого века?

Это некое представление, некое приближение, некий эскиз, скорее, видения, сны, взгляд из-под прищуренных век в том направлении.

Кто персонально олицетворяет в этом проекте вашу философию?

Там основатели европейского традиционализма: Рене Генон, Юлиус Эвола, Мирча Элиаде. Это люди Традиции, создавшие это парадоксальное движение, или обнаружившие в современности страшный закон убывания — ложь теории прогресса. Да, технический прогресс существует, но, озираясь по сторонам, мы видим руины Золотого века. Так же и наш Серебряный век — последняя вспышка. Безусловно, это Блок, Гумилёв, у меня порядка пятидесяти портретов в серии, и ни один список не будет полным.

А в чем заключается убыль этого мира?

Традиционалисты уточнили Платоновскую схему, в которой Платон говорит об идеях вне и помимо человеческого знания, об их неизменности и необнаружаемости — раз, и два — о том, что великое приходит сверху, о том, что их человеческое обнаружение — есть убывание: от Золотого к Серебряному и нынешнему Железному, на смену которому должен прийти Бронзовый век. Его предвидение ощущается, но состоится он или нет — вопрос. Царство Традиций — условно знаменуемое Золотым веком, когда все люди были верующими. Этот период столь огромен, и наши представления о нем столь незначительны, что даже помещать его во время бессмысленно. Но мы точно помним то время, когда все люди были верующими. Вот прямо сейчас — в этом разговоре даже не важно во что. Мир был переполнен чудесами, они происходили повседневно. Их отсутствие было удивительно.

Например, безупречно разработанный пантеон римских богов, когда бог порога или бог дверной петли требовали себе поклонения. Это Золотой век — царство Традиции. Затем следует Модерн, который представляет из себя расколдовывание мира во времена европейского Возрождения, где уже начинает царствовать рациональность, мир представляется уже необъятной энциклопедией, подлежащей познанию, осмыслению и, в конце концов, овладению этими стихиями. Человек занимает место Бога или божеств, и вот эта антропологическая Вселенная ознаменована приходом Модерна. Мир расколдовывается, наука в ее современном виде появляется именно тогда. Наступает Великое Разочарование.

И вот, наконец, эпоха Постмодерна, которая приходится на вторую половину XX века, когда расколдовано все. Все объяснено или кажется, что объяснено. Теперь уже Модерн повержен, оказывается, что он был недостаточно радикален по отношению к Чуду. И апологеты Постмодерна не только атакуют Царство Традиции — объявлено, что оно уже побеждено, к нему нет возврата, но и Модерн в силу своей недостаточной радикальности тоже повержен. Апологеты Постмодерна утверждают, что туда контрабандой проникли крупицы Традиции. И с этим нужно покончить. Языки Постмодерна равнозначны, гомогенны. Постмодерн утверждает, что истины нет и не может быть. Любое утверждение абсолютно равнозначно любому другому утверждению.

То есть границы Серебряного века находятся между началом Возрождения и концом модерна?

Совершенно верно — это время от середины XV и до начала XX века до эпохи Постмодерна. Здесь уже зримые результаты — Великая Французская революция с ее лозунгами: свобода, равенство, братство. Энциклопедизм, где мир представляется гигантской вполне себе умопостижимой энциклопедией. Если до этого мир был непостижим: мир — это тайна, то новый антропологический миф подразумевает бесконечную степень познания. Теперь рационально и объяснимо все, и если это необъяснимо сейчас, то это будет объяснено в будущем и взято под контроль человеческой волей, человеческим разумом.

Это утверждение подразумевает отсутствие высшей силы в каком бы разнообразии народы не представляли ее себе. И коллективный Запад настаивает на абсолютно тоталитарном направлении прогресса — линейном и восходящем — то время, как время Традиций кругообразно или представляет собой пологую спираль. Что было — то есть, что есть — то будет.

Вы вместе с вашим товарищем и учителем Александром Дугиным настаиваете на такой модели общества, где вы сами вместе с Дугиным и его евразийским движением погибните в первые же годы после установления той тоталитарной, антизападной, антилиберальной, антидемократической власти, установления которой вы хотите в России. Я даже не сомневаюсь в том, что художник Алексей Гинтовт или философ-традиционалист Александр Дугин при вашем любимом Сталине сели бы в ГУЛАГ надолго. Просто ваша творческая манера не укладывается в какие-то рамки. Вы бы, наверняка, не смогли бы согласовать свои работы с Партией, либо у вас появились бы завистники (они же у вас были, когда вы получали премию Кандинского) и после первого же их доноса вы отправились бы в места не столь отдаленные — валить лес.

Отвечаю: Сталин не в коем случае не является человеком Традиции, конечно же нет. Он великий модернист. Это совершенно очевидно, и это время интересует меня в том смысле, в каком русское сохранялось в советском в качестве блесток Традиции, замороженных в этой ледяной глыбе советского. В каком-то смысле это было остановленное время по отношению ко времени коллективного Запада. Можно говорить о некой остановке времени, о ещё одном способе Бытования, о векторе Великого Возвращения. Например, архитектура: так называемый сталинский стиль.

Сталинские высотки?

В том числе. Это исторический стиль, это как не парадоксально фрагменты Традиции. Стиль исторического наследия.

Любой творческий человек чувствует, когда у него в голове непроизвольно рождается новый проект. Что сейчас вынашивает Алексей Гинтовт?

Сейчас продолжается работа над проектом «Царство пресвитера Иоанна». Это один из основных европейских мифов о том, что далеко на Востоке (на Востоке, как его представляли в Европе XII века). Пришло письмо от таинственного пресвитера Иоанна, где он описывает 80 царств, которыми владеет. Великое христианское царство на Востоке. При штурме Иерусалима крестоносцы повстречали невиданных всадников, приняв их за помощь пресвитера Иоанна, но это были воины Чингисхана. С тех пор: с середины XII века один из смыслообразующих европейских мифов — это Свет с Востока. Где-то там должно располагаться таинственное царство и до недавнего времени искали там: эфиопские постройки в середине XIX века, может быть, последний раз были приняты за столицу царства пресвитера Иоанна. Были гумилевские исследования относительно Шамбалы. В моем представлении Континентальная Империя просвечивает, она и не в прошлом и не в будущем, она таинственным образом просвечивает сквозь повседневность. Территория гармонического сосуществования великих народов Евразии.

Что бы вы посоветовали молодым русским художникам?

Если учесть, что с 1991 по 2019 учебные заведения России выпускали каждый год примерно по 3 тысяч профессионалов, то за 28 лет это 84 тысячи художников, а, скорее всего, их больше. Значительная часть из них получила качественное образование — это академии и высшие учебные заведения, в которых постепенно восстанавливается имперская система обучения. И, конечно, этот потенциал не может просто так раствориться. Понятно, что в девяностых они не могли найти себе места, но сейчас чувствуется небольшое, но все же улучшение. Молодые, окрылённые, жаждущие патриоты хотели бы видеть пространство высказывания. Пока в нашей стране для этого нет почти ничего.

Так называемым либералам принадлежит все публичное пространство без исключения. Они завладели всем объемом культурного пространства. Нет ни одного русского или евразийского театра за исключением двух, но их влияние несущественно. Нет ни одного русского музея, который бы сосредоточился в своей работе на показе русского. В то время как в тех же США слово патриотизм хотя и не часто произносится, но все же подразумевается. А так называемые русскоязычные либералы, столица которых находится за океаном, тиражируют нам волю главного геополитического противника — Америки. Вечно вчерашние должны покинуть нас, а молодые должны прийти на их место и сказать своё слово. Образу Родины быть.