Севилья, Испания, 4 ноября 2019, 19:50 — REGNUM Известная украинская исполнительница Maruv получила награду MTV в номинации «лучший российский исполнитель». Об этом 4 ноября сообщается на официальном сайте музыкальной премии.
Церемония награждения проходила в испанской Севилье. Отмечается, что исполнительница обошла таких музыкантов, как реперы Face и Noize MC, группу Little Big и певицу Zivert. Примечательно, что все российские исполнители, претендовавшие на награду, выступают под латинизированными псевдонимами.
Напомним, ранее Maruv отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение» от Украины, так как власти страны потребовали от нее подписать контракт, в котором запрещались гастроли в Россию.
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