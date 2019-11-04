Севилья, Испания, , 19:50 — REGNUM Известная украинская исполнительница Maruv получила награду MTV в номинации «лучший российский исполнитель». Об этом 4 ноября сообщается на официальном сайте музыкальной премии.

Церемония награждения проходила в испанской Севилье. Отмечается, что исполнительница обошла таких музыкантов, как реперы Face и Noize MC, группу Little Big и певицу Zivert. Примечательно, что все российские исполнители, претендовавшие на награду, выступают под латинизированными псевдонимами.

Напомним, ранее Maruv отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение» от Украины, так как власти страны потребовали от нее подписать контракт, в котором запрещались гастроли в Россию.

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