Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США Warner Bros. Entertainment официально приступил к кампании по выдвижению картины режиссера Тодда Филлипса «Джокер» на кинопремию «Оскар» 2020 года. Об этом сообщает Movieweb.

Джокер Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что Warner Bros. планирует выдвинуть фильм в 16 номинациях из 24 существующих, в том числе в категориях «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучший актер». Особая интрига разворачивается вокруг награды за лучшую мужскую роль после грандиозного успеха фильма на 76-м Венецианском международном кинофестивале 31 августа 2019 года, где картина получила «Золотого льва».

«Феникс (Хоакин Феникс — актер, исполнивший роль Артура Флека в фильме — ред.) даже выиграл награду TIFF Tribute Actor Award на кинофестивале в Торонто через неделю после премьеры, так что прецедент уже создан», — подчеркивается в статье.

Несмотря на то, что Феникс за последние 18 лет не раз номинировался на «Оскара» как лучший актер второго плана и лучший актер, он так и ни разу ее не получил. Хотя, в этот раз эксперты отмечают, что у него есть очень хорошие шансы получить статуэтку в категории «Лучший актер» с фильмом «Джокер».

Напомним, премьера «Джокера» состоялась 3 октября 2019 года. Фильм стал самой успешной картиной с рейтингом R, то есть фильма, к просмотру которого не допускаются люди в возрасте до 17 лет без сопровождения родителей) в мире.

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