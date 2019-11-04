Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 16 ноября пройдет торжественная церемония награждения работников культуры премией имени Анатолия Луначарского за 2019 год. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Премия традиционно вручается в девяти номинациях: «Работник музея», «Работник театра», «Библиотекарь», «Работник культурно-досугового учреждения», «Преподаватель учреждения высшего, среднего специального образования или учреждения дополнительного образования детей в области культуры», «Работник концертной организации», «Работник цирка», «Работник киностудии или кинопроката» и «Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры».

В этом году лауреатами стали работники культуры из Белгородской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чечни, Чувашии Чукотского автономного округа.

Напомним, премия имени Анатолия Луначарского учреждена Дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2015 году для поощрения работников культуры. Она присуждается лучшим представителям нетворческих профессий, работающим в учреждениях культуры России. Имя первого наркома просвещения Анатолия Луначарского подчеркивает главную цель Премии — уделить внимание рядовым труженикам сферы культуры.

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