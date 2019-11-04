Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится музыкальная премьера — концерт польского Симфонического оркестра Силезской филармонии под руководством израильского дирижера Даниэля Орена. Об этом 4 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

14 ноября в Гербовом зале Эрмитажа пройдет концерт, который организует IX Международный музыкальный фестиваль «Петербургские набережные» в рамках Общественного потока секции «Музыка».

Впервые на музыкальной сцене Петербурга встретятся всемирно известный дирижер, польский симфонический оркестр, а также солисты и исполнители из России Адам Гуцериев (фортепиано) и Дали Гуцериева (виолончель).

Оркестр исполнит произведения Карла-Мария фон Вебера, Йозефа Гайдна и Джакомо Пуччини.

Напомним, Даниэль Орен начал свою профессиональную карьеру в 1978, приняв пост главного дирижера в Римской опере в возрасте 23 лет. Он считается лучшим интерпретатором опер Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини. С 2007 года маэстро является художественным руководителем оперного театра Верди в Салерно.

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