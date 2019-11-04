Санкт-Петербург, 4 ноября 2019, 13:19 — REGNUM Сотни тысяч петербуржцев, российских и зарубежных туристов, приехавших в Северную столицу в эти выходные, посетили фестиваль «Чудо света» на Дворцовой площади.

Фрагмент экспозиции мультимедийного шоу 3D фестиваля Чудо света на здании Главного штаба
Фрагмент экспозиции мультимедийного шоу 3D фестиваля Чудо света на здании Главного штаба
Дарья Драй © ИА REGNUM

В едином цифровом пространстве в течение двух вечеров были объединены 3D-mapping шоу и световые инсталляции, представлявшие собой гигантские виртуальные «цветы», «деревья» и другие «растения».

Фрагмент экспозиции мультимедийного шоу 3D фестиваля Чудо света на здании Главного штаба
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент экспозиции мультимедийного шоу 3D фестиваля Чудо света на здании Главного штаба
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент экспозиции мультимедийного шоу 3D фестиваля Чудо света на здании Главного штаба
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент экспозиции мультимедийного шоу 3D фестиваля Чудо света на здании Главного штаба
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент экспозиции мультимедийного шоу 3D фестиваля Чудо света на здании Главного штаба
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль Чудо света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-инсталляция на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

Приключенческий квест, посвященный поискам утраченного источника света в фантастическом саду, разыгрывался перед зрителями на фасаде здания Главного штаба.

Зрители под зонтом на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-инсталляция на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители под зонтом на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители под зонтом на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители под зонтом на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители под зонтом на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль Чудо света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на Дворцовой площади на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM

Для удобства зрителей к фестивалю было разработано специально приложение с технологией дополненной реальности (AR).

Зрители на Дворцовой площади на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на Дворцовой площади на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на Дворцовой площади на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на Дворцовой площади на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент экспозиции мультимедийного шоу 3D фестиваля Чудо света на здании Главного штаба
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на Дворцовой площади на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на Дворцовой площади на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент экспозиции мультимедийного шоу 3D фестиваля Чудо света на здании Главного штаба
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-инсталляции на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что несколько дней назад петербургский фестиваль «Чудо света» стал победителем в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году театра» регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards.

Ребенок на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент экспозиции мультимедийного шоу 3D фестиваля Чудо света на здании Главного штаба
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-инсталляция на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ребенок на фестивале Чудо света
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-инсталляции на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Петербург уже сегодня интересен в любое время года, не только летом, но и в осенне-зимний период, когда проходят такие яркие и красивые мероприятия», — говорит председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Диджитал сад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-инсталляции на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-инсталляции на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-инсталляции на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арт-инсталляции на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM