Краснодар, , 12:45 — REGNUM 292,3 тысячи человек стали участниками мероприятий в рамках традиционной «Ночи искусств» в Краснодарском крае. Ежегодная всероссийская культурная акция проводится традиционно в преддверии Дня народного единства. Кубань стала участницей акции уже в седьмой раз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

В общей сложности в учреждениях культуры края 3−4 ноября состоялось 3 тыс. 357 мероприятий — основной темой стал Год театра и День народного единства. Двери для бесплатного посещения открыли театра, концертные залы, музеи, библиотеки. В рамках «Ночи искусств» жители и гости Краснодарского края смогли посетить экскурсии, викторины, открытые репетиции и спектакли, лекции, творческие вечера, выставки и концерты.

В министерстве культуры края отмечают рост интереса к акции как со стороны самих краснодарцев, так и со стороны учреждений культуры. В 2018 году число проведенных мероприятий составило около трёх тысяч, число участников — 266 тысяч.