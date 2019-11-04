Москва, , 11:02 — REGNUM Американский анимационный фильм «Семейка Аддамс» стал самым популярным у российских зрителей в эти выходные. По данным специализированного портала kinobusiness.com, кассовые сборы картины составили 387,5 млн рублей. Они могут значительно увеличится так как 4 ноября также является выходным днем.

В основе уже культового кинорассказа приключения колоритной семейки, все многочисленные члены которой обладают разными удивительными волшебными способностями. Режиссеры Грег Тирнан и Конрад Вернон.

На втором месте в рейтинге зрительских предпочтений боевик «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, на третьем — победитель прошлых выходных — фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы» Хоакима Роннинга.