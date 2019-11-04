Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия уральского Фестиваля культуры и искусства народов России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Мероприятия приурочены ко Дню народного единства. Старт фестивалю был дан в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета. Помимо концертных выступлений посетителей фестиваля ожидают ярмарки, на которых каждый может ознакомиться с ремесленным творчеством народов России. Также будут представлены программы фольклорных коллективов с играми, песнями и плясками.

Напомним, что в Екатеринбурге 4 ноября пройдёт театральный марафон. Мероприятие также приурочено ко Дню народного единства и состоится на площади Труда, где свои программы представят лучшие коллективы областного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Екатеринбурге прошла всероссийская культурная акция «Ночь искусств».

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