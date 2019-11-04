Ярославль, , 10:07 — REGNUM 4 ноября в День народного единства в Ярославском музее-заповеднике пройдет интерактивная игра-путешествие «По следам ополчения». Ее участники познакомятся с историей Спасо-Преображенского монастыря, проверят себя на меткость в стрельбе из лука, сразятся на учебных мечах и узнают, как штурмовали оборонительные сооружения в средние века. В отделе истории Ярославского края пройдёт экскурсия «Смута: факты и артефакты», в ходе которой посетители увидят уникальные реликвии прошлого. В «смутное время» Ярославль был временной столицей русского государства. Именно отсюда в 1612 году ополченцы под предводительством Минина и Пожарского выступили на освобождение Москвы. В 1649 году царь Алексей Михайлович объявил 22 октября (4 ноября по новому стилю) государственным праздником, Днем Казанской иконы Божией Матери.