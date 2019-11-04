Биробиджан, , 04:46 — REGNUM После полуторамесячного ремонта в столице Еврейской автономной области открылся кинотеатр «Родина», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В зале были установлены звукопоглощающие панели, заменены кресла, установлена новая акустическая система, в холле был проведён косметический ремонт. Как сообщает EAOMedia, стоимость билетов не изменилась, и в зависимости от времени сеанса составляет от 170 до 270 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре сельских дома культуры будут отремонтированы в Тверской области в 2019 году.