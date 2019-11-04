Владивосток, , 10:00 — REGNUM Реконструированный сельский дом культуры открылся в селе Новоникольское в Уссурийском районе Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В процессе работы в здании проложена новая электропроводка, водопровод, система отопления и вентиляции, капитально отремонтированы залы, установлены новые кресла, проведена реконструкция сцены. Установлен пандус для маломобильных граждан. В Доме культуры работают 15 секций, включая детские танцевальные и вокальные ансамбли, кружки анимации, компьютерной графики и другие.

На реконструкцию было потрачено 44 млн рублей, в том числе 38,8 млн рублей было привлечено из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 61 млн рублей будет выделено на ремонт и строительство домов культуры в Прикамье: только за последние три года в регионе было отремонтировано 225 домов культуры.