Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Американский сценарист, режиссер и продюсер Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом 2019 года киноленту, повествующую о тяжелых испытаниях главой героини во время урагана во Флориде. Об этом сообщает портал Deadline.

«Как бы странно это ни звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года «Капкан», — говорится в статье.

Картина «Капкан» французского режиссера Александра Ажа является проектом трех стран — Сербии, США и Канады. Слоган картины «Если тебя не убьёт ураган… это сделают они» полностью раскрывает суть сюжета. Фильм рассказывает о девушке Хейли, которая вопреки приказам об эвакуации в связи с разбушевавшимся во Флориде ураганом, спешит на поиски отца, который не выходит с ней на связь. Она его находит в крайне тяжелом состоянии в подвале их родного дома, который в дальнейшем станет их «капканом» из-за прибывающей воды и нашествия аллигаторов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Тарантино отказался вносить изменения в свой последний фильм в фильм «Однажды… в Голливуде» из-за отказа властей Китая выпускать его ленту в прокат на территории страны.

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