Москва, , 17:50 — REGNUM Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет во всех регионах страны и будет включать более 3,5 тыс. мероприятий. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба министерства культуры России.

«Только в Москве запланировано более 250 бесплатных мероприятий — они пройдут не только в учреждениях культуры, но и на таких необычных площадках, как Казанский и Киевский вокзалы, а также аэропорт Шереметьево», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам заместителя министра культуры РФ Павла Степанова, в этом году «Ночь искусств» проходит под знаком Дня народного единства, что отражает и тематика акции — «Искусство объединяет».

Он отметил, что в по предварительным данным в акции примут участие порядка 40 млн жителей страны, которые смогут посетить различные выставки, концерты, спектакли, мастер-классы, поэтические вечера и кинопоказы.

Напомним, в 2019 году «Ночь искусств» пройдет уже в седьмой раз. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.

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